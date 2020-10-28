В России зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f2d872c4-19c4-11eb-8096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. Об этом 29 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 октября. Тогда за сутки выявили 17 347 заболевших. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.

В оперштабе подчеркнули, что за сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 14 740 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за время пандемии с болезнью справился 1 186 041 россиянин.

Кроме того, в течение последних суток в стране умерли 366 пациентов с коронавирусом. Всего жертвой пандемии в РФ стал 27 301 человек.

Как писал NEWS.ru, по всему миру с начала пандемии COVID-19 новой коронавирусной инфекцией заболели свыше 44 млн человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 29 октября число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 44 481 667. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 1 174 007 человек, вылечились от заболевания 30 052 209 пациентов.