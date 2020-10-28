Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 млн

По всему миру с начала пандемии COVID-19 новой коронавирусной инфекцией заболели свыше 44 млн человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
По состоянию на утро 29 октября число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 44 481 667. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 1 174 007 человек, вылечились от заболевания 30 052 209 пациентов.
Страной с самой неутешительной статистикой по COVID-19 остаются США, где за весь период эпидемии зафиксировали 8 856 413 случаев заражения коронавирусом при 227 685 летальных исходах.
На второй строчке находится Индия, на неё приходится 8 040 203 заболевших, из которых не удалось спасти 120 527 человек.
Третье место держится за Бразилией, число инфицированных с начала пандемии здесь составляет 5 468 270 человек, скончались от коронавирусной инфекции 158 456 пациентов,
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции с 30 октября будут ужесточены меры по противодействию распространению коронавируса.
В России с начала пандемии выявлено 1 563 976 случаев заражения, 26 935 россиян умерли от коронавируса.