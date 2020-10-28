Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 44 млн

https://static.news.ru/photo/2921a2e0-19a9-11eb-8d75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всему миру с начала пандемии COVID-19 новой коронавирусной инфекцией заболели свыше 44 млн человек. Об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 29 октября число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 44 481 667. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 1 174 007 человек, вылечились от заболевания 30 052 209 пациентов.

Страной с самой неутешительной статистикой по COVID-19 остаются США, где за весь период эпидемии зафиксировали 8 856 413 случаев заражения коронавирусом при 227 685 летальных исходах.

На второй строчке находится Индия, на неё приходится 8 040 203 заболевших, из которых не удалось спасти 120 527 человек.

Третье место держится за Бразилией, число инфицированных с начала пандемии здесь составляет 5 468 270 человек, скончались от коронавирусной инфекции 158 456 пациентов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции с 30 октября будут ужесточены меры по противодействию распространению коронавируса.

В России с начала пандемии выявлено 1 563 976 случаев заражения, 26 935 россиян умерли от коронавируса.