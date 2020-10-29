Кафе и бары звёзд отреагировали на новые запреты и меры поддержки властей

Рестораны и бары звёзд неоднозначно восприняли новые ограничения и меры поддержки властей из-за пандемии коронавируса.

Например, представители ресторана актрисы Юлии Высоцкой Food Embassy в интервью NEWS.ru рассказали, что в обычное время их заведение открыто до 00:00, однако они решили последовать рекомендациям Роспотребнадзора, сократив время работы до 23:00, хотя власти Москвы такие ограничения не вводили.

Также предприятие питания не против и системы QR-кодов, которые пока действуют только для ночных заведений. Главное для них — быть открытыми.

С аналогичной позицией выступили и рестораны Vаниль Фёдора Бондарчука и «Тинатин» Тины Канделаки.

А вот бар Александра Розенбаума «Толстый фраер» в Санкт-Петербурге в разговоре с NEWS.ru выступил с критикой в адрес властей.

Мы очень довольны, что нас не закрыли, как весной, и очень расстроены, что ограничивают время нашей работы. Основной поток клиентов у нас в вечернее и ночное время, особенно в центре города. Мы следуем всем распоряжениям Роспотребнадзора, но хотели бы, чтобы к общепиту относились более лояльно, а то получается, что всё зло получаем мы, — сказала одна из управляющих сети Ольга Маликова.

У солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова несколько заведений в Москве и России, но наиболее крупные — бары, названные в честь коллектива. Сеть потеряла сразу несколько статей дохода весной и продолжает терять сейчас. Певец в интервью NEWS.ru выразил свой сдержанный оптимизм относительно действия властей.

Мы играем по правилам. Мы тоже ввели QR-коды, это даёт возможность нам выжить. Мы не будем работать втихаря и готовы к новым ограничениям. Крупнее того удара по бизнесу, который произошёл весной, уже ничего быть не может — только полное закрытие. Но мы все верим в хорошее, но загадывать ничего не возможно, — сказал Жуков.

Ранее Владимир Путин предложил продлить для компаний общепита из-за COVID отсрочки по налогам и страховым взносам на три месяца.

28 октября Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе, клубов и ресторанов. Помимо уже действующих — например, ношение масок — точки питания теперь должны ограничить свою работу временным отрезком с 6 утра до 23 часов вечера.

Однако регионы не поспешили применять эти рекомендации в качестве обязательных. В частности, это сделала Москва.

При этом власти столицы предупредили, что готовы распространить систему QR-кодов для всех точек общественного питания. Однако пока правительство Москвы только обсуждает эту идею и будет исходить из эпидемиологической ситуации в стране.