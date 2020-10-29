Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

https://static.news.ru/photo/b9be4132-19f9-11eb-b278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией, теперь необходимо удержать эту планку.

Резкой динамики эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное сейчас — удержать эту планку и потихоньку снижать её, — рассказал столичный мэр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последние две недели основные показатели распространения инфекции замедлились в 10 раз. В последние два дня в больницы попало меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали.

Градоначальник отметил, что в транспорте и магазинах маски носят около 90% москвичей.

Ранее Собянин заявил, что для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать принятые властями меры. Чёткое соблюдение этих требований позволит гарантировать, что Москва «выйдет из кризиса достойно».

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в России зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа — 17 717 человек.