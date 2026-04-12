Вагон сошел с рельсов в российском регионе

В Челябинской области с рельсов сошел грузовой вагон со стройматериалами, сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуре. Это произошло ночью 11 апреля в районе станции Карталы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Произошел сход одного вагона с двумя гружеными контейнерами со стройматериалами. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в материале.

Причины инцидента выясняются. Проводятся работы по ликвидации последствий. Транспортная прокуратура Карталинского района начала проверку соблюдения норм безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью. Инцидент произошел 10 марта на станции Горячий Ключ. Во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов. В результате были повреждены вагоны и элементы инфраструктуры, что привело к крупному ущербу на сумму свыше одного миллиона рублей.