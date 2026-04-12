Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 10:28

Вагон сошел с рельсов в российском регионе

Грузовой вагон сошел с рельсов в Челябинской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Челябинской области с рельсов сошел грузовой вагон со стройматериалами, сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуре. Это произошло ночью 11 апреля в районе станции Карталы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Произошел сход одного вагона с двумя гружеными контейнерами со стройматериалами. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в материале.

Причины инцидента выясняются. Проводятся работы по ликвидации последствий. Транспортная прокуратура Карталинского района начала проверку соблюдения норм безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью. Инцидент произошел 10 марта на станции Горячий Ключ. Во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов. В результате были повреждены вагоны и элементы инфраструктуры, что привело к крупному ущербу на сумму свыше одного миллиона рублей.

Регионы
Челябинская область
РЖД
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
«На орбите перевернули мир»: Володин почтил космический подвиг Гагарина
Россиянам напомнили о весенних штрафах за ловлю рыбы
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.