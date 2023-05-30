В Ульяновске опрокинулась цистерна с газовым конденсатом

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На станции Ульяновск-2, расположенной на берегу Волги неподалеку от центра Ульяновска, сошли с рельсов две цистерны с газовым конденсатом, одна при этом опрокинулась, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По информации ведомства, ЧП произошло в районе 04:20 во время маневровых работ. Конденсат не разлился. Обстоятельства случившегося выясняются.

Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал Ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России на транспорте и следователь Самарского СОТ ЦМСУТ СК России.

27 мая в Башкирии перевернулся грузовой автомобиль Scania, перевозивший жидкие химикаты. В результате аварии никто не пострадал, на землю попали только капли химикатов. ДТП произошло на трассе М-5 в районе деревни Искра: фура с полуприцепом съехала в кювет и опрокинулась.

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