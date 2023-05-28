Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

Фото: МЧС Башкортостан

В Башкирии 27 мая перевернулся грузовой автомобиль Scania, перевозивший жидкие химикаты, сообщается в Telegram-канале республиканского главка МЧС. По данным ведомства, в результате аварии никто не пострадал, на землю попали только капли химикатов. ДТП произошло на трассе М-5 в районе деревни Искра: фура с полуприцепом съехала в кювет и опрокинулась.

Предварительно установлено, что фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что водоемов рядом с местом ДТП нет. Разлива топлива в результате аварии не произошло. На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты, которые используются при производстве асфальта. В результате аварии произошла их утечка. По данным СМИ, на очистку территории потребовалось не менее недели.