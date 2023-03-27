В США с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами В штате Северная Дакота произошла железнодорожная авария с утечкой опасных материалов

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В американском штате Северная Дакота сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы, передает телеканал Valley News. Инцидент произошел в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер. По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон.

Поезд из 70 вагонов сошел с рельсов, произошла утечка нефтепродуктов, используемых при производстве асфальта, — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели приступили к очистке территории, которая, как ожидается, займет от семи до десяти дней.

Напомним, в феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако спустя несколько дней им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата тогда заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.