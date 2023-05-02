В Брянской области восстановили движение поездов после аварии РЖД: восстановлено движение поездов в Брянской области, где с рельсов сошли вагоны

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Брянской области восстановлено движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, где ранее сошли с рельсов вагоны. Об этом сообщили в РЖД. Там отметили, что к работам по восстановлению путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, в процессе было уложено около 100 метров полотна.

В 04.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что возможны задержки в движении пассажирских поездов. В этой связи пассажиры опоздавших поездов, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты и бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения.

1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

По данным РЖД, вместе с локомотивом с рельсов сошли семь вагонов.

В Министерстве транспорта Белоруссии сообщили, что грузовой состав принадлежал Белорусской железной дороге. Поезд следовал со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В минстрансе республики заявили, что крушение потерпели 8 вагонов, локомотивная бригада не пострадала.