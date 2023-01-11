В Томске задержали помощника депутата Аветяна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Томске силовики пришли с обыском к помощнику депутата городской думы и члена партии «Яблоко» Давида Аветяна Станиславу Шмакову, сообщил Аветян ОВД-Инфо (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Затем Шмакова задержали и увезли на допрос. Во время обыска у него изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед.

В рамках какого дела проходят следственные действия, неизвестно.

Сам Аветян ранее выступал с критикой специальной военной операции на Украине.

29 декабря прошлого года Никулинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ и сотрудника МГУ Михаила Лобанова. Его осудили по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции) во время обыска в квартире. Сам Лобанов и его супруга, которая находилась рядом, отрицают свою вину

До этого сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире участницы группы Pussy Riot Риты Флорес. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли из дома всю технику. Флорес проходит свидетельницей по уголовному делу в отношении издателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).