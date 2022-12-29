Политика Михаила Лобанова арестовали на 15 суток Суд в Москве арестовал политика Лобанова на 15 суток

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Никулинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ и сотрудника МГУ Михаила Лобанова, сообщает корреспондент SOTA из здания суда. Его осудили по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции) во время обысков 29 декабря у него в квартире. Сам Лобанов и его супруга, которая находилась рядом, отрицают свою вину.

Ранее днем в квартире у политика прошли обыски по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как заявили полицейские, Лобанов изначально не открывал им дверь. После того, как они пробрались в его квартиру, тот стал размахивать руками и хватать силовиков за одежду, добавили они.

Как рассказала супруга Лобанова, Анастасия Запольская, сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры всю технику, а после обысков у политика была рассечена губа. Супруги вместе на суде заявили, что не оказывали сопротивление полицейским. Суд посчитал их заявления неубедительными.

Из здания суда Лобанова вывел конвой силовиков. Сейчас неизвестно, в каком спецприемнике он будет отбывать свое наказание

Помимо Лобанова обыски по делу Пономарева прошли у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы в семи регионах России.

Ранее сообщалось, что Пономарев объявлен в розыск в том числе из-за нарушения требования подписки о невыезде, он также скрывается от меры пресечения. В 2014 году в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело о растрате. Сначала Пономарев переехал в США, затем перебрался на Украину.

В августе Пономарев озвучил свою версию убийства журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации.