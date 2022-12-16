В Москве к участнице Pussy Riot пришли с обыском и изъяли всю технику Полиция пришла с обыском в квартиру участницы Pussy Riot Риты Флорес

Фото: Соцсети

Рита Флорес

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире участницы группы Pussy Riot Риты Флорес, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в Telegram. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли из дома женщины всю технику. Флорес проходит свидетелем по уголовному делу в отношении издателя «Медиазоны» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Петра Верзилова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

К Рите Флорес из Pussy Riot пришли с обыском. Изъяли всю технику и вызвали на допрос в качестве свидетеля в понедельник. Обыск производился по делу в отношении Петра Верзилова, возбужденного ГСУ СК РФ по статье 207.3 УК РФ (Распространение заведомо ложных сведений, порочащих ВС РФ), — пишет Захватов.

Ранее Telegram-канал Avtozak LIVE сообщал, что Москве прошли обыски в квартире матери Верзилова, Елены.

Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Как сообщал SHOT, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.

Кроме этого, Baza и SHOT писали, что Верзилов был заочно арестован и объявлен в международный розыск.