В Сеть попало видео спасения ребенка из окна горящего дома в Махачкале

Фото: ГУ МЧС России по Махачкале

В Сети появилось видео спасения маленького ребенка из окна горящего дома в Махачкале, им поделился Telegram-канал «112». На кадрах видно, как прохожий мужчина полез на третий этаж, чтобы вызволить малыша, после чего передал его другим людям.

Многоэтажный дом в Махачкале загорелся из-за высокого давления газа, огонь охватил сразу 10 квартир. По данным МЧС, четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа временно остановлена.

22 января в Сочи в жилом двухэтажном доме вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС, загорелась кровля дома, пламя распространилось на площади 870 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 62 пожарных и 18 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 22 января в селе Павловка Амурской области двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме. В результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу.