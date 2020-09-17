В Приморье учащихся 20 классов перевели на удалёнку из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/20d74da0-f8b2-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Приморского края перевели учащихся 20 классов местных школ на удалёнку из-за выявленных в учебных заведениях случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 17 сентября сообщили представители регионального правительства.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская заявила, что ученики 20 классов уже переведены на дистанционное обучение. На данный момент закрытие классов из-за вирусных сезонных инфекций не зафиксировано.

На территории края каждую неделю проводится мониторинг заболеваемости. В Приморье действует порядок оказания детям и взрослым медицинской помощи при заражении респираторными инфекциями. Также регулярно власти организуют профилактические мероприятия в учебных заведениях, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что во Владивостоке на удалёнку из-за выявленных случаев COVID-19 перевели почти 500 школьников. На сегодняшний день в Приморье коронавирусом заразились 10 839 человек, 9267 пациентов выздоровели, 112 скончались.

Как писал NEWS.ru, глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что снова переводить российских школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса не придётся.

Об этом он сказал на пресс-конференции по всероссийским проверочным работам (ВПР). По его словам, вокруг темы дистанционного обучения вновь появилась масса мифов и домыслов.