В Подмосковье семилетний ребенок провалился под лед и утонул

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Семилетний ребенок утонул, провалившись под лед, в одном из СНТ в Богородском городском округе Подмосковья, сообщает MK.RU. Трагедия произошла днем 22 февраля. Мальчик не заметил отверстий в пруду, сделанных, предположительно, для того, чтобы рыба не задохнулась. Тонкий лед не выдержал веса ребенка, и он провалился в воду.

Ранее машина с двумя рыбаками полностью ушла под лед в Хабаровском крае. Оба рыбака погибли, тело одного из них нашли в салоне авто.

До этого два внедорожника провалились в трещины на льду озера Байкал. Случилось это около поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В МЧС также сообщили, что в районе Байкальска образовалась многокилометровая трещина шириной от 20 сантиметров, через нее видно воду. Ведомство настоятельно призывает людей не выезжать на лед.

В январе в городе Алчевске в Луганской Народной Республике удалось спасти двух школьниц, провалившихся под лед. Сотрудники МЧС и правоохранители действовали одновременно, чтобы гарантировать успех спасательной операции. С помощью средств спасения детей 12 и 11 лет достали на сушу.

Позже 20-летний военнослужащий в Екатеринбурге упал в реку Исеть и содрал с себя кожу, пытаясь выбраться. Молодого человека искали четверо суток, он погиб.