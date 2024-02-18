Внедорожник с двумя рыбаками провалился под лед в Хабаровском крае

Фото: t.me/mchs_official

Машина с двумя рыбаками полностью ушла под лед в Хабаровском крае, передает пресс-служба регионального МЧС. Оба рыбака, по предварительным данным, погибли, тело одного из них нашли в салоне авто.

В ведомстве отметили, что два дня назад им поступил сигнал о том, что рыбаки, возвращаясь домой, перестали выходить на связь. Спасателям пришлось обследовать большой периметр местности. После осмотра порядка 50 квадратных километров в районе песчаного карьера было найдено место, где машина провалилась под лед.

В результате обследования автомобиля тело одно из рыбаков обнаружено внутри салона. В месте провала глубина протоки достигает порядка 4 метров. Спасатели обследовали салон машины внутри и дно возле него по периметру на расстоянии 100 метров. Второго рыбака там не оказалось, — уточняется в заявлении.

В МЧС также подчеркнули, что за последнее время это не первый подобный инцидент. Граждан призвали быть осторожнее и выезжать на лед только в специально отведенных для этого местах, где на регулярной основе ведется контроль за состоянием льда.

Ранее на Сахалине спасли 82 рыбака, оказавшихся на отколовшейся льдине. Их отнесло от берега примерно на километр, а для эвакуации потребовались лодки и вертолет.