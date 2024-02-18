Появились кадры спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на юге Сахалина льдины 82 рыбака

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского на юге Сахалинской области, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба российского ведомства. В спасательной операции задействовали лодки и вертолет Ми-8 МЧС России, рыбаки оказались в километре от берега. В общей сложности к операции привлекли 14 специалистов и 8 единиц техники.

Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Охотском море в районе села Стародубского Сахалинской области откололась льдина. По первоначальной информации, на ней находились 14 человек. Позднее стало известно, что на дрейфующей льдины находятся свыше 50 рыбаков.

До этого в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной воде Кубани и получили обморожение. Дети оказались в реке, спрыгнув с отколовшейся льдины, однако не смогли выбраться из-за высокого крутого берега. Позднее спасатели вытащили подростков из воды и завернули их в сухую одежду.