На Сахалине 14 рыбаков унесло в море на оторванной льдине

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В море на оторванной льдине на юге Сахалинской области оказались 14 рыбаков, сообщили в региональном главке МЧС. В настоящее время готовится спасательная операция.

Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки в количестве 14 человек, — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что к месту происшествия направились трое спасателей с лодкой и снегоходом, а также сотрудники ГИМС Долинского района. Кроме того, туда следует группа спасателей МЧС.

Прошлой весной 50 рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине в районе села Лесное на Сахалине. На помощь жителям острова был отправлен вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту. В спасательной операции задействовали 14 человек, а также 11 единиц техники. Незадолго до случившегося МЧС публиковало предупреждение о том, что у юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед крайне опасно. Меры предосторожности объяснялись значительными приливо-отливными колебаниями уровня моря, вызывающими разрушения припая.