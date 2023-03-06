Полсотни рыбаков оказались на оторванной льдине на Сахалине

Фото: 65.mchs.gov

В районе села Лесное на Сахалине на льдине оказались оторваны около 50 рыбаков, сообщили в региональном МЧС. На помощь жителям острова вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту.

По сообщению в МЧС льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. На место происшествия прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в спасательной операции задействовали 14 человек, а также 11 единиц техники.

Не за долго до случившегося ведомство публиковало предупреждение о том, что у юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед крайне опасно. Меры предосторожности объяснялись значительными приливо-отливными колебаниями уровня моря, вызывающими разрушения припая.

Ранее на юге Сахалина, в Долинском районе 18 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине. В операции по их спасению были задействованы 20 человек и 10 единиц техники.