Рыбаки попали в ледовый плен на Сахалине На Сахалине спасают 18 рыбаков с отколовшейся льдины

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области

На юге Сахалина 18 рыбаков оказались на отколовшейся от берега льдине, сообщает региональный главк МЧС. В операции по их спасению задействованы 20 человек и 10 единиц техники.

5 марта в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 112 поступило сообщение об отрыве льда с рыбаками от с. Стародубское до с. Взморье Долинского района, по предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, к настоящему времени пять человек уже сняты с льдины. Согласно информации местных СМИ, льдина треснула в 500 матрах от берега.

В управлении МЧС региона предупредили, что выходить на лед на юго-восточном побережье Сахалина опасно, поскольку под действием отжимного ветра и значительных колебаний уровня моря в результате приливов и отливов сохраняется угроза отрыва припая. В ведомстве также напомнили о правилах поведения на льду во время зимней рыбалки.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасли двоих рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Онежском озере. Спасательная операция проходила в темное время суток. Чтобы снять мужчин с льдины, был задействован вертолет МЧС.