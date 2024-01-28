Две девочки провалились под лед в Алчевске Двух провалившихся под лед школьниц спасли МЧС и полиция в Алчевске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двух школьниц, провалившихся под лед, спасли в городе Алчевске в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, сообщает пресс-служба МЧС по ЛНР. Там отметили, что спасатели и правоохранители действовали одновременно, чтобы гарантировать успех спасательной операции.

Пока сотрудник МЧС вышел на лед за одной из девочек, представитель полиции спасал вторую. С помощью средств спасения девочек 12 и 11 лет достали на сушу. Благодаря слаженным действиям спецслужб удалось избежать критических последствий, — уточнили представители ведомства.

Ранее в селе Авило-Успенка Ростовской области двое детей провалились под лед и погибли. В СКР региона сообщили, что очевидцы успели вытащить из водоема восьмилетнюю девочку, но спасти ее все равно не удалось. Чуть позже было найдено тело мальчика.

До этого двое малолетних детей оступились и провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку спасти не удалось. К 1 января ее тело еще не было найдено.

В конце ноября в Пермском крае двое рыбаков провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе. Спасатели-водолазы нашли тела погибших и передали их сотрудникам полиции.