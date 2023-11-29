В Пермском крае два рыбака провалились под лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед, сообщает региональное управление СК России. Инцидент произошел в Ильинском районе, о нем сообщил очевидец, спасатели-водолазы нашли тела погибших.

Предварительно установлено, что 25 ноября 2023 года двое мужчин во время рыбалки на реке Каме вблизи села Слудка провалились под лед. О происшествии сообщил очевидец, который рыбачил вместе с мужчинами. В ходе поисковых мероприятий 28 ноября 2023 года тела обоих рыбаков были обнаружены, — уведомил Следственный комитет.

Тела погибших переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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