Два внедорожника «вросли в лед» на Байкале и попали на видео Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала

Фото: t.me/s/mchs_official

Два внедорожника провалились в трещины на льду озера Байкал около поселка Большое Голоустное в Иркутской области, сообщает региональная пресс-служба МЧС. По данным ведомства, ухудшение ледовой обстановки наблюдается также в районе Хужира, Бугульдейки, Листвянки и Утулика.

Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала вблизи поселка Большое Голоустное, — говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что в районе Байкальска образовалась многокилометровая трещина шириной от 20 сантиметров, через нее видно воду. Ведомство настоятельно призывает людей не выезжать на лед.

7 февраля сообщалось, что грузовик частично провалился колесами под лед на Байкале в районе поселка Большое Голоустное Иркутской области. Водитель пытался добраться на своем автомобиле до места рыбалки, но застрял в одной из трещин в трех километрах от берега.

В январе машина провалилась в водопроводный колодец в городе Азов Ростовской области. Спасатели достали пострадавшую из автомобиля женщину через багажник. Сотрудники коммунальных служб осмотрели место происшествия, однако причин обрушения колодца не обнаружили.