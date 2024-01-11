В Ростовской области машина с женщиной внутри провалилась под землю В Ростовской области автомобиль провалился в водопроводный колодец

Машина с женщиной внутри провалилась в водопроводный колодец в городе Азов Ростовской области, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Спасатели достали пострадавшую из автомобиля через багажник. По данным канала, коммунальщики осмотрели место происшествия, но причин обрушения колодца не обнаружили. При этом граждане считают, что причиной могла стать канализационная труба, проходящая в этом районе.

Проблема канализации стоит в городе очень давно. На этом участке проходит большая городская канализационная труба, её меняли. После замены тут сильно проседала земля, видимо где-то протекало, размыло, — рассказала местная жительница.

Инцидент произошел на перекрестке на Севастопольской улице. По информации очевидцев, в машине вместе с женщиной должны были находиться ее дети, но по какой-то причине их там не было. Как пишет канал, замлавы городской администрации Роман Ткаченко заявил, что сотрудники коммунальных служб осмотрели колодец, но не смогли установить, почему произошло обрушение.

Ранее грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белой вблизи города Бирск в Башкирии. Водолазам удалось достать со дна тело погибшего водителя. Оно пролежало там несколько часов. Инцидент произошел ночью 7 января. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль полностью ушел под лед. В операции по извлечению тела принимали участие 15 человек личного состава и пять единиц техники.