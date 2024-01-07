Тело водителя провалившейся под лед фуры достали со дна реки в Башкирии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белая вблизи города Бирск в Башкирии, сообщило региональное управление МЧС. Водолазам удалось достать со дна тело погибшего водителя. Оно пролежало там несколько часов.

7 января 2024 в 08:28 (мск) водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 7 января. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль полностью ушел под лед. В операции по извлечению тела принимали участие 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Длина участка через реку составляет 520 метров. Толщина льда — 30 см, грузоподъемность три тонны. Имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Саратовской области спасатели извлекли из воды тело мужчины, который погиб в автомобиле, провалившемся под лед на Волге. На этом участке уже произошло два похожих инцидента. В одном происшествии пострадавшие смогли залезть за крышу автомобиля и дождаться спасателей. В настоящее время в Саратовской области действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.