Грузовик провалился колесами под лед Байкала

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Грузовик частично провалился колесами под лед на Байкале в районе поселка Большое Голоустное Иркутской области, сообщает региональное управление МЧС. Водитель пытался добраться на своем автомобиле до места рыбалки, но застрял в одной из трещин в трех километрах от берега.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 5 февраля. В течение среды, 7 февраля, собственник проведет работы по подъему и эвакуации транспорта.

В конце ноября двое рыбаков в Пермском крае провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе. Спасатели-водолазы нашли тела погибших и передали их сотрудникам полиции.

В январе грузовой автомобиль провалился под лед на реке Белой вблизи города Бирска в Башкирии. Водолазам удалось достать со дна тело погибшего водителя. Оно пролежало там несколько часов. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль полностью ушел под лед. В операции по извлечению тела принимали участие 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее сотрудник МЧС Виктор Дайнеко посоветовал правильно подобрать экипировку для зимней рыбалки. Он напомнил, что одежда должна защищать от морозов. Кроме того, стоит поставить в известность о своих планах близких или знакомых: нужно уточнить планируемое время возвращения, координаты и маршрут.