На Урале тонущий в реке военный содрал с себя кожу в попытке спастись E1.RU: в Екатеринбурге тонущий военный содрал с себя кожу в попытке спастись

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание E1.RU сообщило, что 20-летний военнослужащий в Екатеринбурге упал в реку Исеть и содрал с себя кожу, пытаясь выбраться. По данным портала, молодого человека искали четверо суток, он погиб.

По камерам его отследили, как он шел из бара. Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет, — сообщил источник издания в силовых структурах.

E1.RU опубликовал видео, снятое местной жительницей. В ролике водолазы пытаются достать тело из воды недалеко от Дендропарка.

По словам подруги военного, которые приводит E1.RU, молодого человека искали родные, волонтеры и полиция, по городу распространяли ориентировки. По данным издания, военнослужащий исчез после того, как подрался с другом у бара на улице 8 Марта. Как пишет E1.RU, после драки он ушел без телефона, документов и верхней одежды, а также с разбитой головой.

В начале января в Саратовской области спасатели извлекли из воды тело мужчины, погибшего в автомобиле, который провалился под лед на реке Волге. Труп достали водолазы, тело передали сотрудницам полиции. Местные власти рассказали, что перед этим произошли два схожих инцидента недалеко от города Маркса и около райцентра Ровное. В этот момент в регионе действовал запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.