Новосибирский чиновник предстанет перед судом за демонтаж стелы памяти ВОВ

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило дело о халатном отношении в связи с демонтажем стелы героям Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве. Следователи признали обвиняемым по делу главу администрации Центрального округа Сергея Канунникова, сообщает «Сиб.фм».

Согласно обвинительному заключению, в период с 10.07.2017 по 12.09.2022 Сергей Канунников, будучи достоверно осведомленным о том, что памятник, увековечивающий память о событиях Великой Отечественной войны, является бесхозяйным объектом, <...> ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Вследствие небрежного отношения к службе не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на выявленный недвижимый объект имущества, — уточнили в суде.

Стелу снесли в сентябре 2022 года. Позже памятник вернули на место и даже восстановили, после того как информация дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Уголовное дело в отношении чиновника, который допустил демонтаж стелы, возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). В обвинительном заключении говорится, что памятник не был «использован по назначению и популяризирован». Канунникову грозит до пяти лет лишения свободы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 11 сентября 2022 поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятной стелы героям Великой Отечественной войны в Новосибирске. В связи с демонтажем памятника было проведено расследование.