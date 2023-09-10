В Крыму пожаловались на дефицит топлива, несмотря на заверения властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Севастополя рассказал изданию «Подъем», что 10 сентября на одной из заправок по-прежнему не было дизельного топлива, несмотря на то что губернатор города Михаил Развожаев обещал решить эту проблему 9 сентября до конца дня. Он пояснил, что в Крыму существуют две крупные сети заправок и ни на одной из них нет такого топлива.

Власти говорили, что должно появиться сегодня. Сегодня я подъехал, дизеля нет. Власти объясняют это какими-то сложностями в логистике, но грузовики и раньше через мост не ездили, все возили паромами. Непонятно, что за ситуация, — сказал он.

Развожаев 9 сентября сообщил, что в этот день ожидается поставка дизельного топлива на автозаправочные станции Севастополя. По его словам, дефицит в рознице должен были устранить в течение дня. Глава города отметил, что ситуация с логистикой улучшится в ближайшее время, а также ожидается увеличение лимитов продажи топлива на бирже.

В конце августа газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса сообщала, что дефицит бензина и дизеля начал возникать на заправках в Крыму, Саратовской, Новосибирской и Рязанской областях.

До этого финансовый аналитик Владислав Антонов поделился своим прогнозом по ситуации с ценами на бензин. По его словам, в сентябре цены на топливо либо сохранятся на прежнем уровне, либо продолжат рост.