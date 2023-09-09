Развожаев пообещал устранить дефицит дизеля на севастопольских АЗС

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Поставка дизельного топлива на автозаправочные станции Севастополя ожидается сегодня, 9 сентября, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, дефицит в рознице будет устранен в течение дня. Глава города отметил, что ситуация с логистикой должна улучшиться в ближайшее время, а также ожидается увеличение лимитов продажи топлива на бирже.

Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня дизель должен появиться на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало. Мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин постоянно на связи с владельцами АЗС и контролирует ситуацию, — написал Развожаев.

Он ожидает, что цены на топливо в рознице стабилизируются.

Ранее аналитики исследовательской группы «Петромаркет» заявили, что розничная продажа бензина на российских АЗС приносит их владельцам убытки. По их данным, к началу сентября потери достигли отметки в три рубля за литр бензина марки АИ-92 и два рубля для марки АИ-95. Ситуация связана с ростом оптовых цен, отметили специалисты.

Финансовый аналитик Александр Разуваев же нашел положительный момент в ситуации с ростом цен на бензин. По его словам, это означает, что экономика больше потребляет, а значит, и растет. Он также напомнил, что осенью цены всегда повышаются и это доказывает статистика последних 30 лет.