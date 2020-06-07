Ограбившие инкассаторов бандиты в Красноярске попались из-за неопытности

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Полицейские Красноярска рассказали подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на машину инкассаторов. Взять преступников помогло то, что они не скрывали улики.

Налёт был совершён утром 30 мая. Двое в масках и с оружием подбежали к охранникам, открыли по ним огонь, выхватили деньги и скрылись на «Жигулях», за рулём которых был их пособник. Машину они потом бросили за гаражами, а сами пересели на иномарку. Это сыщики установили по камерам наружного наблюдения. В брошенном авто стражи порядка нашли множество улик: инкассаторскую сумку, окурки, волосы, следы обуви.

Утром 8 июня полицейские через СМИ предложили бандитам сдаться. Спустя час реакции не последовало, и их задержании. Подозреваемыми являются мужчины 1961, 1971 и 1980 годов рождения без криминального прошлого.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Приозерска пожаловался в полицию на то, что подвергся разбойному нападению группы малознакомых людей, в числе которых была беременная женщина. По его словам, злоумышленники проникли в его квартиру ночью, избили его и забрали телевизор, ноутбук, мобильный телефон, игровую приставку и 100 тысяч рублей.