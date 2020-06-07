Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов

Трое подозреваемых в нападении на инкассаторов задержаны в Красноярске. Они 30 мая напали на машину, перевозившую деньги, ранили двух человек и скрылись на «шестёрке» в неизвестном направлении.
Задержание проводилось сразу в нескольких районах Красноярска. Нападавшими оказались мужчины 59, 49 и 30 лет,
Накануне полиция
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту вооружённого нападения на инкассаторов в Красноярске, в результате которого пострадали два человека. Нападение произошло утром в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса. Нападавшие стреляли инкассаторам по ногам.
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