Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов

https://static.news.ru/photo/fee43e2c-a93a-11ea-b721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое подозреваемых в нападении на инкассаторов задержаны в Красноярске. Они 30 мая напали на машину, перевозившую деньги, ранили двух человек и скрылись на «шестёрке» в неизвестном направлении.

Задержание проводилось сразу в нескольких районах Красноярска. Нападавшими оказались мужчины 59, 49 и 30 лет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Накануне полиция опубликовала фотороботы подозреваемых и предложила им сдаться. Маршрут нападавших был отслежен сотрудниками МВД по камерам видеонаблюдения. Банк, в свою очередь, объявил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о преступниках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту вооружённого нападения на инкассаторов в Красноярске, в результате которого пострадали два человека. Нападение произошло утром в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса. Нападавшие стреляли инкассаторам по ногам.