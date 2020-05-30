Дело возбуждено по факту нападения на инкассаторов в Красноярске

https://static.news.ru/photo/7d2864e0-a24f-11ea-83a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.мвд.рф

Полиция возбудила уголовное дело по факту вооружённого нападения на инкассаторов в Красноярске, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье «Разбой».

Нападение произошло утром в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса. Нападавшие стреляли инкассаторам по ногам. В настоящее время пострадавшие прооперированы и находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

В городе введён спецплан по задержанию грабителей. Все оперативные службы управления МВД России «Красноярское» подняты по тревоге.

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое неизвестных с оружием и в масках подбежали к инкассаторам и забрали у них сумку с деньгами, писал NEWS.ru.