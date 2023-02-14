В День святого Валентина влюбленная пара обварила в джакузи причинные места В Петербурге мужчина и женщина получили ожоги в бане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге 14 февраля 44-летняя женщина и ее 38-летний кавалер после посещения хамама решили поплавать в джакузи, однако не рассчитали температуру горячей воды и получили ожоги, cообщает портал 78.RU. Обоих на скорой помощи доставили в больницу.

В результате женщина попала в реанимацию с ожогами тела, где в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Мужчина получил ожог ягодиц, полового члена и бедра.

Ранее в Нефтеюганске Следственный комитет РФ завел уголовное дело после смерти 79-летней пенсионерки, которая упала в яму с кипятком, образовавшуюся на тротуаре в месте прорыва теплотрассы. ЧП произошло утром 11 января. Женщина была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась от полученных ожогов.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего россиянина, выбросившего на лестничную клетку тело женщины с ожогами нижних конечностей. Подозреваемый был ранее судим за грабеж.