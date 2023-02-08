В Санкт-Петербурге мужчина выкинул в подъезд обожженный труп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего россиянина, выбросившего на лестничную клетку тело женщины с ожогами нижних конечностей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, подозреваемый был ранее судим за грабеж.

Источник рассказал, что накануне одна из жительниц дома на Бухарецкой улице сообщила в правоохранительные органы, что ее сосед тащит тело женщины с окровавленными конечностями.

Дальнейшие детали происшествия не приводятся.

Ранее в Пермском крае края мужчина убил своего отца и год прожил с его трупом в одной квартире. Следователи выяснили, что родственники поссорились во время распития алкоголя, в результате чего сын зарезал своего отца, а позже обмотал его тело пленкой и скотчем и спрятал в диван. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

В московской квартире на Ленинском проспекте были обнаружены тела пожилых супругов с ножевыми ранениями, сообщили представители прокуратуры. По имеющимся сведениям, в правоохранительные органы обратился сын убитой пары. Мужчина рассказал, что дверь в квартиру его родителей была открыта, когда он пришел.