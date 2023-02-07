В Пермском крае мужчина убил своего отца и год прожил с его трупом в диване

Фото: perm.sledcom.ru

В городе Чайковском Пермского края мужчина убил своего отца и год прожил с его трупом в одной квартире, сообщает «Москва 24» со ссылкой на СК РФ по региону. Следователи выяснили, что родственники поссорились во время распития алкоголя, в результате чего сын зарезал своего отца, а позже обмотал его тело пленкой и скотчем и спрятал в диван. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Пропажу убитого заметила его соседка, которая и обратилась к правоохранителям. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что 57-летний мужчина проживал вместе с 34-летним сыном, но тот не обращался в полицию в связи с пропажей своего отца. При посещении его дома полицейские почувствовали неприятный запах, а после осмотра обнаружили спрятанное тело пропавшего в раскладном диване.

Ранее в московской квартире на Ленинском проспекте были обнаружены тела пожилых супругов с ножевыми ранениями, сообщили представители прокуратуры. По имеющимся сведениям, в правоохранительные органы обратился сын убитой пары. Мужчина рассказал, что дверь в квартиру его родителей была открыта, когда он пришел.

До этого в сгоревшей квартире на 13-й Парковой улице в Восточном административном округе Москвы нашли изрезанное ножом тело. По данным правоохранительных органов, труп был найден после того, как пожарные потушили возгорание. 85-летнего мужчину, пострадавшего во время происшествия, госпитализировали.