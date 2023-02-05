В сгоревшей квартире на востоке Москвы нашли изрезанное ножом тело

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия пожара в жилом доме на востоке Москвы, в котором погиб один человек

В сгоревшей квартире на 13-й Парковой улице в Восточном административном округе Москвы нашли изрезанное ножом тело, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным правоохранительных органов, труп был найден после того, как пожарные потушили пожар. 85-летнего мужчину, пострадавшего во время происшествия, госпитализировали.

Днем после тушения пожара в квартире на 13-й Парковой улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Также из квартиры госпитализирован 85-летний мужчина, — сказано в сообщении.

Измайловская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном районе Лефортово после пожара в жилом доме на Чистопольской улице обнаружили два тела с ножевыми ранениями. Одним из убитых оказался 59-летний хозяин квартиры.

13 января в квартире на северо-востоке Москвы нашли мертвой 51-летнюю женщину с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на ее теле следы ножевых ранений. Позднее полицейские задержали виновного в убийстве — им оказался 34-летний племянник убитой. Он сознался в преступлении.