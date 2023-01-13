В квартире на северо-востоке Москвы нашли тело женщины с ножевыми ранениями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В квартире на северо-востоке Москвы нашли мертвой 51-летнюю женщину с признаками насильственной смерти, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на ее теле следы ножевых ранений.

В квартире жилого дома на ул. Советской Армии обнаружено тело женщины 1971 г. р. с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений шеи и спины, — говорится в сообщении.

На лестничной клетке, где расположена квартира, обнаружили следы, похожие на кровь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует первый заместитель останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на востоке Москвы заметили женщину, разгуливавшую в подъезде дома в обнаженном виде и с ножом в руках. По словам одного из жильцов, это не первый случай такого поведения его соседки — женщина и ранее выходила в подъезд, угрожая жителям ножом и крича на них. Собеседник добавил, что женщине чуть более 50 лет и она состоит на учете в психдиспансере.

11 января в Подмосковье работник станции Кашира сообщил об отрубленной мужской голове в пакете и ногах, найденных недалеко от железной дороги. Силовики установили место жительства погибшего и обнаружили там еще один труп — мужчина, предположительно, покончил с собой.