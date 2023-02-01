В Москве после пожара в жилом доме нашли тела зарезанных мужчин

Фото: moscowproc/t.me

В столичном районе Лефортово после пожара в жилом доме на Чистопольской улице обнаружили два тела с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram. Одним из убитых оказался 59-летний хозяин квартиры, личность второго человека устанавливается. По факту произошедшего ведется проверка.

Фото: moscowproc/t.me

Около 05:00 в квартире жилого дома на ул. Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Один из мужчин - хозяин квартиры 1963 г. р., личность второго устанавливается. Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении прокуратуры.

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