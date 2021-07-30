В Бурятии медведь разгромил палатку туристов

В Бурятии медведь нагрянул в палатку к туристам и устроил там настоящий погром. Фотографу Наталье Новокрещенных удалось сделать снимок косолапого, пишет «МК в Бурятии».

Инцидент произошёл на озере Бормашевое в Забайкальском нацпарке Бурятии.

По словам очевидцев, медведь пришёл на стоянку к туристам, порвал палатку, после чего нашёл купаты. Отведав колбасок, зверь захотел попробовать газировки, однако взорвал бутылку и испугался.

На снимке, опубликованном туристкой, видно, как медведь с бутылкой в пасти стоит недалеко от зажжённого мангала. Автор фото также отметила, что на берегу много медвежьих следов, и отнюдь не маленького размера.

Ранее сообщалось, что встреча туристов с медведем в заповеднике «Ергаки» под Красноярском закончилась трагедией. Там дикое животное съело молодого мужчину на глазах его друзей.