В Башкири умер студент, не дождавшийся медпомощи из-за карантина

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В Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов, которому диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, но не принимали ни в одну больницу Стерлитамака из-за карантина.

О болезни молодого человека стало известно в середине апреля. Он неоднократно жаловался на головные боли, но родственники полагали, что он нервничает из-за учёбы. После постановки диагноза, состояние студента сильно ухудшилось.

Семья молодого человека обратилась к властям, и в итоге его госпитализировали в больницу Салавата. Оттуда студента предполагалось перевезти в Уфу, но он впал в кому, сообщает Znak.com

О смерти Ранэля сообщила его сестра. Она написала в соцсетях, что он ушёл из жизни 8 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что в Башкирии скончался 15-й пациент с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 1416 подтверждённых случаев COVID-19. В больницах находятся 423 пациента.

В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли – 1,8 тысячи. В Москве более 104 тысяч заразившихся, 12,7 тысячи выздоровели, 1010 умерли.