Уфимцев оставят без новогодних салютов Администрация Уфы отказалась от салютов в Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Уфы отказались от запусков салютов и фейерверков в новогоднюю ночь, сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на источник в городской администрации. Решение принял организационный комитет по подготовке праздника. При этом торжественные мероприятия состоятся. Их проведут на главной площади города.

В новогоднюю ночь в этом году на главной городской площади, на сцене под козырьком Русского драматического театра, с 22:00 до 02:00 будет организована концертная программа по встрече Нового года. После завершения концерта фейерверка не будет, — пояснили в мэрии.

Ранее от новогодних и рождественских салютов отказались в Сочи. Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский, сэкономленные средства направят на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого в ряде регионов чиновникам запретили устраивать новогодние корпоративы. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что подобные мероприятия не отмечались и раньше, когда были «хорошие времена». Глава Калужской области Владислав Шапша напомнил, что в регионе такие праздники под запретом еще с 2020 года и сейчас неуместно отменять ограничения. А глава Крыма Сергей Аксенов назвал масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтичным и некорректным на фоне продолжающейся спецоперации.