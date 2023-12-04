Чиновников российского региона оставили без новогодних корпоративов Власти Калужской области запретили чиновникам новогодние корпоративы

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сохранил запрет региональным чиновникам на новогодние корпоративы, пишет «КП-Калуга». На заседании местного правительства в понедельник, 4 декабря, он напомнил, что запрет действует с коронавирусного 2020 года, но отменять его сейчас неуместно.

Губернатор Калужской области во время заседания правительства вновь напомнил госслужащим о запрете на новогодние корпоративы, — сказано в публикации.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов счел масштабное празднование Нового года с салютами и корпоративами неэтичным и некорректным на фоне продолжающейся специальной военной операции. Он отметил, что населенные пункты обязательно украсят, везде поставят елки, но массовых мероприятий не будет.

В Крыму уже отменили все массовые новогодние и рождественские мероприятия. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.

До этого власти Курской области запретили использовать пиротехнические изделия до конца января. Связано это с необходимостью обеспечить безопасность жителей региона, где по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.