Глава Крыма высказался о праздновании Нового года во время СВО Аксенов счел неэтичным корпоративы и салюты на Новый год на фоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов счел масштабное празднование Нового года с салютами и корпоративами неэтичным и некорректным на фоне продолжающейся специальной военной операции, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что населенные пункты обязательно украсят, везде поставят елки, но массовых мероприятий не будет.

Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год — нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах, — заявил глава полуострова.

Аксенов уточнил, что утренники в детских садах и школах состоятся, а в городах и поселках украсят улицы. Однако широкого празднования с концертами и фейерверками, организованными властями, не будет. Политик также рекомендовал жителям полуострова отказаться от использования пиротехники на Новый год.

Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным, — объяснил Аксенов.

Ранее власти Курской области приняли решение о запрете на использование пиротехнических изделий до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей. Глава региона Роман Старовойт напомнил, что в области по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.