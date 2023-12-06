Жителей Сочи оставили без новогодних салютов Власти Сочи отменили новогодние салюты и отправят деньги на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодних и рождественских салютов в Сочи в этом году не будет, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. Он уточнил, что все сэкономленные средства планируется направить на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.

Городских фейерверков на Рождество и Новый год в этом году в Сочи не будет. Средства направим на передовую СВО для поддержки наших защитников отечества, — говорится в сообщении.

Также Копайгородский призвал присоединиться к инициативе городские организации и местных жителей и отправить средства, например, в благотворительный фонд. В то же время он анонсировал новогодние и рождественские мероприятия. В каникулы запланировано свыше 250 событий. Акцент в них будет сделан на укрепление семейных ценностей, отечественную культуру и патриотическую тематику.

Ранее в ряде регионов чиновникам запретили устраивать новогодние корпоративы. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что подобные мероприятия не отмечались и раньше, когда были «хорошие времена». Руководитель Калужской области Владислав Шапша напомнил, что в регионе такие праздники под запретом еще с пандемийного 2020 года и сейчас неуместно отменять ограничения. А глава Крыма Сергей Аксенов назвал масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтичным и некорректным на фоне продолжающейся спецоперации.