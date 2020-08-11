Туристы нашли тушу загадочного существа на Сахалине

На берегу Охотского моря в Долинском районе Сахалинской области отдыхающие нашли тушу загадочного существа, выброшенную на берег штормом.
Как
Учёные из ВНИРО допускают, что существо может быть плавуном или клювокрылом.
Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их не часто. По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы, — сказал в беседе с изданием сотрудник ВНИРО.
Ранее NEWS.ru писал о странном обитателе океана, найденном на пляже в Австралии. В соцсетях развернулись споры о том, чем является находка. Принявший участие в дискуссии учёный заявил, что речь идёт о морском зайце.
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