Информацию об уменьшении популяции волков опровергли в Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/3a77f986-2435-11eb-b632-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В Тамбовской области опровергли информацию об уменьшении численности волков до двух особей.

Начальник регионального отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Соколов считает, что заявления о двух волках некорректны, передаёт «Говорит Москва». Соколов подчеркнул, что такие данные получены благодаря специальным расчётам экспертов, однако они относительны.

У нас есть методика зимнего маршрутного учёта. При применении формулы коэффициента получилось две головы. Такая численность на протяжении нескольких лет, она колеблется от одной головы до пяти. Действительно, волки есть, но у нас лесистость области 10% всего-навсего, — заявил он.

Отстрел волков был оплачиваемым ремеслом в Тамбовской области в 80-е годы, сегодня охота на животных также не запрещена. Но, по мнению экспертов, вымиранию породы способствует также нехватка кормовой базы.

Волк является символом Тамбовской области. Выражение «тамбовский волк» стало крылатым после выхода художественного фильма «Дело Румянцева», один из персонажей которого произносит фразу «Тамбовский волк тебе товарищ».

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