В лесах Тамбовской области остались два последних волка

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Специалисты охотуправления Тамбовской области в 2020 году зарегистрировали в лесах под Тамбовом только двух волков, в пять раз меньше, чем в 2007 году, сообщил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Алексей Соколов.

Специалист уточнил, что хищники зарегистрированы в Пичаевском и Мормонском районах области. При этом в прошлом году волков было четыре, передаёт ТАСС.

Учёт зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчёты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес — не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчёт относительный, — пояснил Соколов.

Как объяснил специалист, большое число волков насчитывалось в лесах под Тамбовом в годы Великой Отечественной войны потому, что туда перекочёвывали животные, потревоженные боевыми действиями в других регионах. Так как хищники были голодны, они теряли страх перед людьми и подходили к домам даже в дневное время. В 1980-х годах за отстреленных волков в регионе выплачивалось денежное вознаграждение. Но, как указал Соколов, не только отстрел стал причиной сокращения численности волков, но и совершенные условия содержания скота — в стойлах, а не на пастбищах, что привело к нехватке кормовой базы для хищников.

Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаём около 10–12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка, — добавил эксперт.

Волк при этом является одним из символов региона. Считается, что широкую известность словосочетание «тамбовский волк» приобрело в 1950 году благодаря художественному фильму «Дело Румянцева», где один из героев говорит: «Тамбовский волк тебе товарищ!»

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