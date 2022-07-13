Стало известно, когда проявятся результаты реформы транспорта в Петербурге Экономист Адамидов: главные результаты транспортной реформы в Петербурге проявятся зимой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главные результаты транспортной реформы в Петербурге проявятся зимой, сообщил экономист Дмитрий Адамидов ФБА «Экономика сегодня». При этом реформа может не решить транспортные проблемы города и не дать импульса к развитию, отметил он.

Проблемы проявятся где-то через полгода, большим испытанием станет зима, которая традиционно является сложным и мокрым сезоном для Санкт-Петербурга. Тогда и погода сложная, и происходят основные отказы техники. Посмотрим, как результаты транспортной реформы проявят себя в это время, — сказал Адамидов.

Он добавил, что из-за отмены маршруток в городе в первые годы мобильность граждан сильно упадёт.

Реформа, которая стартовала 1 апреля, предполагает полный отказ от маршруток. На дороги Петербурга должны выйти более 2800 автобусов, появятся 92 новых маршрута.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик ранее заявил, что план петербургского «Пассажиравтотранса» закупить дизельные автобусы свидетельствует о том, что экологические цели транспортной реформы в городе пошли прахом. Он напомнил, что именно экологичность была важнейшим посылом реформы.