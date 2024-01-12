США больше не будут помогать Киеву: новости СВО на утро 12 января Вашингтон объявил о прекращении поставок оружия на Украину

Фото: U.S. Air Force/Marco A. Gomez

США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Он отметил, что помощь, предоставляемая ранее, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 11 января, читайте в материале NEWS.ru.

Пострадавшие при обстреле ВСУ Донецка и Белгорода

Пять человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, огонь велся из РСЗО калибра 122 мм.

Глава ДНР также уточнил, что в результате атаки произошло три пожара по разным адресам, включая возгорание кровли частного дома, газовой трубы и двух грузовых автомобилей. В настоящее время пожары ликвидированы спасателями республики.

Восьмимесячная девочка потеряла ногу после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ребенок находится в Российской детской клинической больнице в Москве.

В столичной клинике находятся еще три девочки, раненные при атаке ВСУ 30 декабря. Гладков подчеркнул, что у одной из них осколок прошел в трех миллиметрах от сердца, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Глава региона сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

Почему Джонсон сорвал переговоры Москвы и Киева

Британский экс-премьер Борис Джонсон воспринимал украинский конфликт как выгодный шанс спасти карьеру, поэтому сорвал мирные переговоры Москвы и Киева, заявило посольство России в Лондоне. Так российские дипломаты прокомментировали попытки министра оправдаться за свои действия, в ходе которых он назвал обвинения в свой адрес «чушью».

В посольстве задались вопросом, осознает ли Джонсон ответственность, которая в момент переговоров лежала на его плечах. Дипломаты пришли к выводу, что министра это не волновало.

В США предрекли военный переворот на Украине

Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По мнению аналитика, Украина является стратегически побежденным государством, внутри которого назрел серьезный раскол. Как следствие, отметил эксперт, страну ожидает политическая и военная катастрофа.

ЕК нашла способ уговорить Венгрию помочь Киеву

Еврокомиссия (ЕК) ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд готова пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Собеседники издания уточнили, что Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета.

Предполагается, что Венгрия сможет прекратить договоренности, если сочтет, что Киев в помощи не нуждается. Кроме того, финансовая поддержка Украины будет зависеть от соблюдения требований ЕС. Анонимный венгерский чиновник сообщил газете, что страну такие условия, скорее всего, устроят, поскольку в целом власти настроены на переговоры.

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